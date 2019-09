Der Trödelmarkt lockt ins Salzgitteraner Dichterviertel

Schon vor dem offiziellen Start um 10 Uhr war am Samstag auf dem Areal des kleinen Geschäftszentrums rund um die Schiller- und Stormstraße im Lebenstedter Dichterviertel richtig was los. Die Flohmarktanbieter hatten ihre Stände aufgebaut und die ersten Besucher gucken sich um in der Hoffnung, etwas...