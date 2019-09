Ringelheim: Das Sommerfest lässt Herzen schmelzen

Als die Sommersonne an Samstagnachmittag am heißesten vom Himmel schien, war die Stimmung beim Sommerfest im Judith-Wohnheim in der Goslarschen Straße am Überkochen. Tauziehen war angesagt. Personal gegen Führungsspitze. Gäste gegen Bewohner. Freunde gegen Fremde. Kurz: Jeder gegen jeden. Zu...