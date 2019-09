Unbekannte zerstören Spiegel am Auto in Salzgitter-Bad

Festgestellt hat der Halter dies nach Polizeiangaben am Montag gegen 8.30 Uhr. Auffällig sei, dass der Verursacher offensichtlich nach dem Unfall angehalten und sämtliche zerbrochenen Spiegelteile aufgehoben habe. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen: (05341) 8250.