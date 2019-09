Salzgitter: Auto fährt Radfahrerin an

Eine 72-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Peiner Straße mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 37-jährige Autofahrerin von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einbiegen. Dabei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit die von rechts kommende Radfahrerin. Die 72-Jährige war auf der falschen Seite unterwegs, so die Polizei weiter. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin leicht. Der Rettungsdienst brachte die 72-Jährige in ein Krankenhaus.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder