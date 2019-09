Leserkonferenz Salzgitter diskutiert über Sportteil

Mehrere langgehegte Wünsche der Leserkonferenz der Salzgitter-Zeitung gingen am Mittwoch in Erfüllung: Einmal mit dem Chef der Sportredaktion über den Sportteil diskutieren. Mit der Chefredaktion ins Gespräch kommen. Und eine Blattabnahme am großen Nachrichtentisch im Braunschweiger Pressehaus...