Baustellen in Salzgitter

Obwohl viele Bauherren darüber klagen, dass derzeit kaum Handwerker zu finden sind, ist jetzt ein Umbau- beziehungsweise Sanierungsprojekt pünktlich fertig geworden, zumindest fast pünktlich: Trakt 3 am Gymnasium in Salzgitter-Bad wurde am Freitag mit nur wenigen Wochen Verzögerung von begeisterten...