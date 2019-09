Beddingen: Zwei Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Fahrer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)

Zwei Autofahrer sind am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Eisenhüttenstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Auto nach links auf die Industriestraße Nord abbiegen. Dabei übersah der Fahrer vermutlich aus Unachtsamkeit das entgegenkommende Auto eines 32-Jährigen. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer, so die Polizei weiter. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt.