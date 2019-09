Salzgitter: Mehrere Fahrer betrunken unterwegs

Beide Fahrer rochen nach Alkohol, so die Polizei. (Symbolbild)

Salzgitter. Die Polizei hatte Verkehrskontrollen in Salzgitter durchgeführt. Ein 60-Jähriger war mit 1,42 Promille unterwegs.

Die Polizei Salzgitter hat bei Kontrollen mehrere betrunkene Fahrer aufgegriffen:

In der Nacht von Samstag um 2.48 Uhr kontrollierten die Beamten einen 58-jährigen Kleinkraftradfahrer am Schäferkamp. Dabei nahmen die Polizisten den Geruch von Alkohol wahr, meldet die Polizei. Der 58-Jährige lehnte jedoch einen Atemalkoholtest ab, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem 58- Jährigen untersagt.

Ein 60-jähriger Autofahrer wurde am Samstag um 11.33 Uhr auf der Joachim-Campe-Straße kontrolliert. Die Polizisten stellten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Mann räumte bei der Befragung ein, am Morgen Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest stellte den Wert von 1,42 Promille fest, so die Polizei. Dem Mann aus Salzgitter wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.