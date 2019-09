Salzgitter: Pymp fährt zum Halbfinale von „Local Heros“

Die Salzgitteraner Band Pymp tritt am Samstag, 14. September“ im ersten Halbfinale des Bandwettbewerbs „Local Heros“ in Hannover an. Ab 18 Uhr werden acht Bands aus ganz Niedersachsen in dem Wettbewerb im Musikzentrum an der Emil-Meyer-Straße 28 gegeneinander antreten, heißt es in einer...