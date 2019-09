Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften in Heere vor Ort.

Salzgitter. Mehrere Polizeikräfte sind aktuell in Heere in der Samtgemeinde Baddeckenstedt vor Ort. Die Hintergründe sind nebulös.

Polizei sucht in Heere bei Salzgitter nach Beweismitteln

Die Polizei ist seit 10.30 Uhr am Samstagvormittag mit zahlreichen Einsatzkräften in Heere in der Samtgemeinde Baddeckenstedt vor Ort. „Es geht um Sicherung von Beweismitteln“, sagte Frank Oppermann, Sprecher der Polizeiinspektion (PI) Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel.

Polizei durchsucht gesamtes Grundstück in Salzgitter-Heere

Die Durchsuchung eines Hauses samt Grundstück und Nebengebäuden dauert mindestens bis in die Nachmittagsstunden an. „Der Einsatz dauert länger, da alles auf dem gesamten Grundstück durchsucht wird“, sagte Oppermann. Hintergrund ist ein Strafverfahren, das von der Staatsanwaltschaft Braunschweig geführt wird.

Nähere Details zu der Aktion, über die die Polizei in aller Kürze zur Mittagszeit informiert hatte, sind noch nicht bekannt. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, könnten aktuell keine weiteren Informationen bekannt gegeben werden, so der Polizeisprecher weiter. Im Einsatz sind Polizeibeamte der PI sowie aus der gesamten Region.

Schwebendes Verfahren, daher keine Auskünfte der Polizei

Am frühen Abend teilt die Polizei per Pressemitteilung mit, dass die Durchsuchung „dem Auffinden von Beweismitteln und Spurenträgern sowie dem Auffinden weiterer für das Verfahren relevante Details“ galt. Bei dem Ermittlungsverfahren handele es sich um ein schwebendes Verfahren, so Salzgitters Polizeipressesprecher Matthias Pintak weiter.

Weitere Hintergründe zu diesem Verfahren könnten nicht genannt werden, denn es könne „in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer Weitergabe von Informationen im gegenwärtigen Ermittlungsstadium der Ausgang der Ermittlungen vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden.“