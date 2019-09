Salzgitter: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Ein 51-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntag um 16.05 Uhr bei einem Sturz auf der Humboldtallee verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über seine Suzuki und kam von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte der 51-Jährige. Die Schadenhöhe beträgt etwa 5000 Euro, so die Polizei weiter.

