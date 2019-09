Eimerspiele in Bruchmachtersen.

Bruchmachtersen. Zu zwei Wettbewerben haben sich Feuerwehren in Bruchmachtersen getroffen. Zum einen ging es um Eimerfestspiele, zum anderen um den Stadtentscheid.

Salzgitteraner Wehren messen sich in Bruchmachtersen

Die Ortsfeuerwehren des Löschbezirks West haben sich in Bruchmachtersen zu einem Wettkampf getroffen. Dabei ging es vor allem darum, in möglichst kurzer Zeit und fehlerfrei eine Saugleitung zu einem offenen Gewässer zu legen und dann mit drei C-Strahlrohren drei Ziele zu Fall zu bringen, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Als erstes an den Start ging die Jugendfeuerwehr Bruchmachtersen, unterstützt hätten sie auch einige aktive Kameraden. Nach der Schauübung seien die 15 Gruppen gestartet.

Zudem habe an diesem Tag auch der Stadtentscheid in Bruchmachtersen stattgefunden. Dafür seien auch die Wehren Thiede und Üfingen angereist, die im Löschbezirk Ost die ersten beiden Plätze belegt hatten.

Den ersten Platz im Löschbezirk West sicherte sich die Gruppe Reppner 1 gefolgt von Reppner 3 und Engelnstedt 1 auf Platz drei.

Die Platzierungen der Stadtmeisterschaft: Erster wurde die Gruppe Reppner 1, Platz zwei belegte die Gruppe Reppner 3 vor der Gruppe aus Thiede.

Der Verein Salzgitter-Tafel habe die Räumlichkeiten und das Gelände für beide Wettbewerbe zur Verfügung gestellt.

Platzierungen des Löschbezirks West:

1. Reppner 1 – 437,53 Punkte

2. Reppner 3 – 433,20 Punkte

3. Engelnstedt 1 – 430,13 Punkte

4. Reppner 2 – 427,33 Punkte

5. Engelnstedt 2 – 425,47 Punkte

6. Osterlinde – 420,58 Punkte

7. Bruchmachtersen 2 –

413,49 Punkte

8. Lesse 2 – 410,76 Punkte

9. Bleckenstedt – 409,69 Punkte

10. Hallendorf – 406,74 Punkte

11. Lesse 1 – 398,12 Punkte

12. Salder – 395,90 Punkte

13. Lebenstedt – 391,77 Punkte

14. Bruchmachtersen 1 – 378,08 Punkte

14. JF Bruchmachtersen –

378,08 Punkte

16. Lichtenberg – 340,66 Punkte

Platzierungen Stadtentscheid:

1. Reppner 1 – 437,53 Punkte

2. Reppner 3 – 433,20 Punkte

3. Thiede – nicht angegeben

4. Engelnstedt 1 – 430,13 Punkte

5. Reppner 2 – 427,33 Punkte

6. Engelnstedt 2 – 425,47 Punkte

7. Osterlinde – 420,58 Punkte

8. Üfingen – nicht angegeben

9. Bruchmachtersen 2 – 413,49 Punkte

10. Lesse 2 – 410,76 Punkte