Bäcker prüfen in Lebenstedter Bank Brot und Brötchen

Nach Brot und Brötchen duftete es am Donnerstag in der Lebenstedter Sparkassen-Filiale in den Blumentriften: Die Bäcker-Innung Goslar-Salzgitter war hier zum ersten Mal mit ihrer jährlichen Brot- und Brötchenprüfung zu Gast. Dutzende Innungsbäcker hatten ihre Backwaren für den Test eingereicht. Obermeister Fritz Raffert und seine Jury durften sich durch mehr als 50 Brote sowie zahlreiche Brötchen fühlen, essen und riechen. Neben...