Salzgitter. Die Stadt Salzgitter kündigt für nächste Woche Tempokontrollen an. Die Reihenfolge der orte sagt nicht über den Einsatztag in der Woche aus.

Die Stadt Salzgitter teilt mit, dass in der Woche vom 30. September bis 6. Oktober in folgenden Stadtteilen mit Tempokontrollen gerechnet werden muss: Salzgitter-Bad, Gebhardshagen, Üfingen, Salder und Engelnstedt. Dabei sage die Reihenfolge der Orte nichts über den Einsatztag in der Woche aus. Je nach Bedarf und Situation können die Einsatzorte auch wechseln.

Am Mittwoch, 2. Oktober, wird auf der L 615 zwischen Üfingen und der Eisenhüttenstraße kontrolliert.