30-jähriger Salzgitteraner beißt und würgt 18-Jährige

Ein Salzgitteraner hat in Lutter eine Körperverletzung an einer 18-Jährigen begangen.

Lutter. Die Tat ereignete sich in Lutter im Kreis Goslar. Anschließend floh der Mann in einem Auto, obwohl er keinen Führerschein hat.

Ein 30 Jahre alter Mann aus Salzgitter hat am Samstag in Lutter im Kreis Goslar eine Körperverletzung an einer 18-Jährigen begangen. Wie die Polizei mitteilt, malträtierte der Mann die aus Lutter stammende Frau, indem er sie würgte, ohrfeigte, an den Haaren zog und biss.

Der Mann floh im Auto – obwohl er keinen Führerschein hat

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Anschließend entfernte sich der Salzgitteraner mit einem Auto vom Tatort, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.