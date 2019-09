Kemmler schaut den Menschen in Salzgitter-Bad aufs Maul

Sven Kemmlers große Leidenschaft ist das Reisen. Das, was ihn am meisten an den Ländern interessiert, ist die Sprache. Er schaut im wahrsten Sinne des Wortes „dem Volk aufs Maul“ und setzt sich auch mit den verschiedenen Dialekten auseinander. Am Freitagabend nahm der 51-jährige Kabarettist und...