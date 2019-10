Salder: Kind von Auto angefahren

Ein 64-jähriger Salzgitteraner hat am Mittwoch um 14 Uhr auf der Museumsstraße mit seinem Auto einen achtjährigen Radfahrer angefahren. Der 64-Jährige habe mit seinem Wagen vom Schlosshof Salder auf die Museumsstraße einfahren wollen, so die Polizei. Dabei übersah er das Kind, das von rechts kam. Durch den Zusammenstoß fiel der Junge von seinem Rad und verletzte sich leicht. Es entstanden Schäden am Fahrrad und am Auto.

