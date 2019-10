Die Kinder der Breiten Straße treffen sich seit 30 Jahren

In der Breiten Straße lebten zum Kriegsende kinderreiche Familien, viele Flüchtlinge aus Pommern und Schlesien. Die Kinder, zwischen 6 und 12 Jahren alt, spielten auf der Straße, zum Beispiel Fußball, erinnert sich Alfred Herudek. Dabei sei auch so manche Fensterscheibe zu Bruch gegangen. Das hat zusammengeschweißt, und so kam man 1988 auf die Idee, ein Treffen zu veranstalten. Die Idee war ein Erfolg, die folgenden Treffen fanden fast jedes Jahr am 2. Oktober statt. Nun haben sich die Kinder, inzwischen um die 70 bis 80 Jahre alt, zum 30. Mal wiedergesehen.

Breite Straße, Hausblock 18 bis 24 und Umgebung, und jede Familie hatte bis zu acht Kinder, sagt Herudek. „Wir waren alle arm“, berichtet er. Diese Kindheit in der Nachkriegszeit in der Breiten Straße, die in den 80er-Jahren mit den Städtepartnerschaften zur Swindonstraße umbenannt wurde, war auch Thema beim Wiedersehen nach 30 Jahren in der Gaststätte An der Meesche in Bruchmachtersen.

Von den ursprünglich 25 „Breite-Straße-Kindern“ waren diesmal noch 16 Frauen und Männer gekommen, neun seien bereits verstorben, teilt Herudek mit. Die meisten von ihnen wohnen noch in Salzgitter, eine Familie ist aber in den 50er-Jahren bereits nach Chicago ausgewandert. Bei einem der Breite-Straße-Treffen waren allerdings sogar drei der ehemals fünf Geschwister aus den USA gekommen, berichtet Herudek.

Rund fünf Stunden dauerte das Treffen bei Essen und Getränken, bei dem auch noch andere Themen zur Sprache kamen. Zum Abschied freuten sich alle bereits auf das nächste Treffen am 2. Oktober 2020.