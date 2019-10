350 Kurden demonstrieren in Salzgitter gegen türkische Angriffe

Die Angriffe des türkischen Militärs auf kurdisch-kontrollierte Gebiete in Nordsyrien treiben die große Politik um – und haben nun auch Salzgitter erreicht. Am späten Dienstagnachmittag demonstrierten rund 350 Menschen spontan unter dem Motto „Hände weg von Rojava“ am Monument in Lebenstedt gegen die türkische Invasion. Als „Rojava“ wird ein bis dato quasi-autonomes Gebiet im Norden des Landes bezeichnet, das unter der Kontrolle kurdischer Milizen stand. Ankara gibt an, sie als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu betrachten – und damit als Terrororganisation. In Salzgitter leben aktuell mehr als 4000 Syrer, darunter auch zahlreiche Kurden.

Kurzfristig zur Demonstration aufgerufen hatten der Kurdische Kulturverein sowie der Kurdische Frauenrat Salzgitter. Ursprünglich war vom Veranstalter auch ein Aufzug geplant. Gemeinsam mit Polizei und der Ordnungsbehörde verständigte man sich dann aber auf eine stationäre Kundgebung. Den Teilnehmern der Versammlung wurde untersagt, Publikationen mit Symbolen oder Fahnen der PKK zu zeigen oder zu verteilen. Ebenso untersagt war es, Parolen wie „Es lebe die PKK“ zu skandieren oder Bilder mit dem Konterfei Abdullah Öcalans zu zeigen, dem Kopf der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei, erklärte Stadtsprecher Martin Neumann.

Die Polizeiinspektion Salzgitter bekam Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei in Braunschweig. Insgesamt war laut Einsatzleiter Andreas Ertel eine mittlere zweistellige Zahl von Beamten im Einsatz.

Doch die Kundgebung blieb friedlich. Immer wieder skandierten die Teilnehmer: „Terrorist Erdogan“ und machten auf die Opfer der Angriffe aufmerksam, die mit mithilfe von durch Deutschland gelieferte Panzer durchgeführt würden. „Dort sterben Kinder“, schrie eine Rednerin. Applaus gab es für die Ankündigung von Volkswagen, die Entscheidung über ein neues Werk in der Türkei aufzuschieben.

Die sehr emotionale Versammlung lief mehr oder weniger im geschlossenen Kreis rund um das Monument in der Fußgängerzone ab. Nur wenige Passanten blieben stehen. Einige zeigten Verständnis für die Kurden, „die man im Stich lässt“, wie ein Mann sagte.

Kurz vor 18.30 Uhr löste sich die Versammlung auf. Zu Gegenveranstaltungen oder Konflikten kam es bis Redaktionsschluss nicht. Die Polizei hatte mit einem friedlichen Verlauf gerechnet. Trotzdem kein einfacher Einsatz: von einem Pulverfass war die Rede. Provokationen könnten jederzeit heftige Gegenreaktionen hervorrufen.

So offenbar geschehen am Montagabend bei Protesten im nordrhein-westfälischen Herne. Demonstranten sollen ein türkisches Café und einen Kiosk attackiert haben. Fünf Personen wurden nach Medienberichten verletzt.

Seit Beginn der türkischen „Operation Friedensquelle“ in Nordsyrien am 9. Oktober organisieren zumeist kurdische Gruppen überall in Deutschland Kundgebungen. In unserer Region gab es Protestzüge in Braunschweig und Wolfsburg. Bei einer Demo am Sonntag in Hannover soll eine 19-jährige Syrerin aus Salzgitter Bundespolizisten angegriffen und drei von ihnen verletzt haben. Weil sich ein Mob mit der tobenden Frau solidarisierte, waren 21 Streifenwagen im Einsatz. 14 Beamte seien nötig gewesen, um die Frau zu bändigen. Doch derartige Szenen wiederholten sich in Salzgitter nicht.