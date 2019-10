Fahrer flüchten nach Unfall – Polizei Salzgitter sucht Zeugen

Die Polizei Salzgitter ermittelt nach zwei Unfallfluchten. Erster Fall: Am Dienstag, 15. Oktober, ereignete sich in der Zeit zwischen 11.15 und 11.50 Uhr auf der Straße Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad ein Unfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke gegen einen geparkten VW Golf Plus stieß. Der Fahrer sei geflüchtet, der Schaden betrage zirka 1500 Euro.

Fall zwei: Am Freitag, 11. Oktober, gegen 17.30 Uhr, war laut Polizeibericht eine 34-jährige Autofahrerin aus Lengede auf der Peiner Straße unterwegs und musste an der Kreuzung zur Straße Gesellensteig bei Rotlicht an der Ampel warten. Der Fahrer des vor ihr stehenden Autos habe unvermittelt den Rückwärtsgang eingelegt und sei gegen die Front ihres Wagen gefahren. Als die Lengederin ausgestiegen sei, sei der Fahrer in Richtung Salzgitter-Salder geflüchtet.

Beschreibung des Mannes: zirka 35 bis 40 Jahre alt, dunkelhaarig, dunkle Augen, südeuropäisches Aussehen, so die Polizei. Bei dem Fahrzeug solle es sich um einen weißen oder grauen VW Passat oder ein vergleichbares Modell gehandelt haben.

Zeugenhinweise in beiden Fällen an (05341) 18970.