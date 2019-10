Einbrecher sind in Salzgitter unterwegs

Das Vereinsheim liegt an der Straße Neuer Mühlenweg in Lebenstedt. Die Diebe durchsuchten die Räume, was sie stahlen, ist derzeit laut Polizeibericht noch unklar. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 8 Uhr, und Donnerstag, 9.40 Uhr.

Der zweite Fall ereignete sich in Lichtenberg. Wie die Polizei berichtet, versuchten hier unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Wallmerkamp einzudringen. Sie wollten offenbar ein Fenster aufhebelten, scheiterten aber, so dass sie anschließend ohne Beute flüchteten. Dieser Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 15 und 19 Uhr.

Hinweise zu beiden Fällen unter (05341) 1897-0.