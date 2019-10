Gebhardshagen: Wird in der Wosnitza-Straße „gerast“?

Die Johannes-Wosnitza-Straße in Gebhardshagen ist verkehrsberuhigt. Oder sollte es sein, findet Familie Jordan. Denn in der Straße hat das Paar desöfteren Autofahrer bemerkt, die schneller fahren als die dort vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit, die durch das blaue Schild mit den spielenden Kindern angezeigt ist. Die Jordans bekommen bald Nachwuchs, und bei dem Gedanken an zu schnelle Autos in der durch Kurven unübersichtlichen...