Unterschlagung – Polizei Salzgitter beschlagnahmt Q7 in Polen

Salzgitter. Einen Audi Q7 hat die Polizei in Polen sichergestellt. Der Wagen war in Salzgitter vermutlich unterschlagen worden.

Einen Ermittlungserfolg meldet die Polizei: Nach der mutmaßlichen Unterschlagung eines Audi Q7 im Wert von etwa 116.000 Euro in Salzgitter sei der Wagen im Rahmen polizeilicher Ermittlungen am 18. Oktober in Polen aufgespürt und dort beschlagnahmt worden. Weitere Angaben zu dem Fall machten die Beamten bisher nicht, die Ermittlungen, insbesondere zum Täter, dauern an, heißt es im Polizeibericht.