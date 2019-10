Salzgitter: Männer täuschen 90-Jährigen und dringen in Wohnung ein

Zwei Täter haben sich in Salzgitter auf dreiste art Zugang in die Wohnung eines Rentners verschafft.

Auf perfide Art sind zwei Männer bei einem pflegebedürftigen 90-Jährigen in die Wohnung in Salzgitter gelangt – mit der Absicht, den Mann zu berauben. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich am Freitagmittag gegen 15 Uhr zwei männliche Täter Zutritt in die Wohnung des älteren Mannes, indem sie vorgaben, verwandt mit ihm zu sein.

Ein Täter lenkt ab, der andere greift zu

Während einer der Täter den älteren Mann in ein Gespräch verwickelte und in diesem weiter behauptete, ein Neffe zu sein, entwendete sein Mittäter mehrere Uhren und Schmuckstücke aus der Wohnung des Senioren.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben

Beide Täter sind männlich, einer 1.85 bis 1.90 Meter groß und von kräftiger Statur, zirka 40 Jahre alt und mit einer Schirmmütze bekleidet. Der andere Täter war 1.65 bis 1.70 Meter groß und zirka 30 Jahre alt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trickdiebstahls ein.

Personen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.