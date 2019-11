Verpuffung an Hochofen bei Salzgitter-Flachstahl

Grauer Rauch am Stahlwerk, auch Explosionen sollen gehört worden sein: Gegen 13.30 Uhr kam es am Freitag auf dem Werksgelände der Salzgitter Flachstahl am Hochofen A zu einer Verpuffung, teilt die SZAG mit. Die Einsatzkräfte seien sofort alarmiert worden, die Berufsfeuerwehr war nach eigenen Angaben vor Ort. Das Unternehmen habe alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, heißt es von der SZAG. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Lage sei unter Kontrolle. mai/red