Polizei stoppt drei berauschte Autofahrer in Salder

Bei Verkehrskontrollen sind der Polizei am frühen Samstagmorgen ab 0.10 Uhr in der Museumstraße drei Autofahrer ins Netz gegangen, die berauscht unterwegs waren. Einer von ihnen besaß zudem keinen gültigen Führerschein. So wurde ein 45-Jähriger aus Salzgitter gestoppt, bei dem die Beamten starken...