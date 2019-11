Taxi parkt in Lebenstedt und wird von Autofahrer gerammt

Eine Überraschung erlebte eine Taxifahrerin (53), die am Freitag um 23.15 Uhr an der Feldstraße auf einem Parkstreifen gestoppt hatte, um auf Fahrgäste zu warten. Wie die Polizei mitteilte, rammte plötzlich ein in Richtung Schäferkamp vorbeifahrendes Auto ihren Außenspiegel. Doch der Verursacher...