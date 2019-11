Salzgitter zahlt 23.700 Euro zur Beseitigung illegalen Mülls

Der Rat hat sich am Mittwoch auch mit Anfragen der Fraktionen beschäftigt. Dabei ging es um Klimaschutz, illegale Müllkippen und Pflichtbestattungen. So wollte die Linke wissen, wie die Stadt Wälder in ihrem Eigentum vorm Waldsterben schützt. Die Verwaltung erklärte, dass die kommunalen Waldflächen...