Autofahrer rammt Verkehrsschild in Salzgitter-Bad

Mit einem Totalschaden endete ein Unfall am Freitag gegen 21 Uhr an der Auffahrt von der Braunschweiger Straße zur Nord-Süd-Straße Richtung Am Pfingstanger. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 26 Jahre alter Autofahrer einen Wagen übersehen, der Vorfahrt hatte, bremste und rammte dabei ein...