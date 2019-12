„Pymp“ stellt Single beim Weihnachtsmarkt in Gebhardshagen vor

Das Gedränge war schon zum Auftakt am Samstag dicht beim traditionellen Weihnachtsmarkt in der Wasserburg in Gebhardshagen. Für den Veranstalter, die Gemeinschaft Gebhardshagener Kaufleute (GGK), zeigte sich Vorsitzender Jens Neubert sehr zufrieden: „Dass so viel los ist, ist für den...