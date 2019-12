Polizei Salzgitter ermittelt nach Unfallfluchten

Nach mehreren Unfallfluchten ermittelt die Polizei. Erster Fall: Am Samstag zwischen 9.50 und 10.15 Uhr wurde laut Polizei an der Wehrstraße in Lebenstedt vermutlich durch einen Transporter oder Lastwagen beim Parken oder Wenden ein Auto beschädigt. Schaden: mindestens 2000 Euro. Zeugenhinweise: (05341) 18970.

Zweiter Fall: Zwischen Freitag, 20.45 Uhr, und Samstag, 5.34 Uhr, kam laut Polizei auf der Alten Landstraße in Flachstöckheim ein Auto von der Fahrbahn ab und beschädigte einen geparkten Renault Twingo. Der Verursacher flüchtete. Schaden: zirka 2500 Euro. Zeugen: (05341) 8250.

Fall drei: Am Samstag zwischen 8.30 und 8.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Liebenhaller Straße in Salzgitter-Bad einen geparkten Opel Astra, so der Polizeibericht. Sachschaden am geparkten Auto: zirka 100 Euro. Zeugenhinweise: (05341) 8250.

Fall vier: Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, beschädigte laut Polizei ein Unbekannter im Rabenwinkel in Salzgitter-Bad einen geparkten Hyundai und flüchtete. Sachschaden am geparkten Auto: zirka 400 Euro. Zeugen: (05341) 8250.