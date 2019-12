Keine Zeit für Besinnlichkeit

Regelmäßig wünschen mir seit dem 1. Advent Gesprächspartner eine besinnliche und ruhige Adventszeit. Das ist freundlich gemeint, aber ein heute kaum noch anzutreffendes Phänomen, diese Besinnlichkeit. Vor allem nicht, was keiner Klage gleichkommen soll, für meinen Berufsstand. Der Dezember ist stets der termin- und abwechslungsreichste Monat für Lokaljournalisten. Bis, ja bis zum Weihnachtsfest. Danach bricht die terminärmste Zeit des Jahres an. Ist ja auch nachvollziehbar, weil dann der Großteil der Bevölkerung in den Urlaubs- und Freizeitmodus „zwischen den Jahren“ verfällt. Dafür ist dann die Zeit, in Ruhe aufzuschreiben, wofür sonst eben keine Zeit bleibt. Und wer weiß, vielleicht beschäftige ich mich dann ja sogar mit einer Geschichte, die von Besinnlichkeit handelt.

