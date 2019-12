Gymnasium und Stadtbibliothek Salzgitter verlängern Kooperation

Stadtrat Jan Erik Bohlen, Barbara Henning von der Stadtbibliothek und die Schulleiterin des Kranich-Gymnasiums, Anke Ilgner, trafen sich jetzt im gemeinsamen Lernzentrum des Gymnasiums und der Emil-Langen-Realschule. Feierlich erneuert wurde dort der Kooperationsvertrag zwischen Gymnasium und Stadtbibliothek. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung laut Mitteilung der Schule von der Kranich-Chorklasse des 5. Jahrgangs. „Seit mehr als zehn Jahren arbeiten die Bibliothek und das Kranich-Gymnasium eng in verschiedenen Projekten zusammen und haben vielen Schülern nicht nur Spaß am Lesen vermittelt, sondern auch Erfolgserlebnisse beim Recherchieren mit Hilfe der Medien in der Bibliothek vermittelt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

