Das Segelschiff „Sambucca“ wird mit einem Kiosk ausgestattet

Per Schwertransport ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der Segelschiff-Oldtimer „Sambucca“ am Salzgittersee angelandet: Das 14 Tonnen schwere Schiff, Baujahr 1947, soll ab dem kommenden Jahr die Außengastronomie des Café del Lago an der Reppnerschen Bucht beherbergen. Besitzer Eugen Schulz investiert insgesamt mehr als 200.000 Euro in die Neugestaltung des Außenbereichs seines Gastronomiebetriebs. Da Salzgitter nicht irgendeine Stadt ist, hat Schulz auch nicht irgendein Schiff gekauft, sondern eines mit besonderer Geschichte. Gebaut wurde die 13 Meter lange und vier Meter breite „Sambucca“, die ihren Namen auch behalten wird, in Norwegen. Die Bauweise geht zurück auf Pläne des bedeutenden Schiffskonstrukteurs Colin Archer, der bereits 1921 viele Jahre vor dem Bau der „Sambucca“ starb. Das Schiff, das als Rettungsboot gebaut wurde, lag zuletzt in der Nähe der niederländischen Metropole Rotterdam.

Foto: Jürgen Stricker