Union rockt erst die Liga und hat derzeit arge Probleme

Wie nah Erfolg und Scheitern beieinander liegen mussten die Regionalliga Tischtennisspieler des SV Union Salzgitter am eigenen Leib spüren. Die vergangene Saison startete für die Sölter mit zwei Niederlagen in des Gegners Halle. In Oesede verloren die Unioner mit 6:9 und bei Hannover 96 mit 7:9....