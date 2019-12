Papierstapel und Altpapiercontainer in Salzgitter angezündet

Salzgitter. Unbekannte haben am Freitagabend Brände in Salzgitter gelegt. Eine Bushaltestelle wurde beschädigt, ebenso ein Papiercontainer.

Bei mutmaßlichen Brandstiftungen ist am Freitagabend ein Sachschaden von insgesamt rund 850 Euro entstanden.

Zeitungsstapel brennt am Hüttenring – Bushaltestelle beschädigt

Wie die Polizei berichtet, brannte gegen 19.30 Uhr zunächst ein Stapel Zeitungen an einer Bushaltestelle am Hüttenring. Laut den Ermittlern ist die Brandursache unbekannt. Durch den Brand gab es eine starke Rauchentwicklung, an der Bushaltestelle entstand leichter Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Salzgitter konnte den Brand schnell löschen. Schadenshöhe: Rund 500 Euro.

Altpapiercontainer brennt nahe Grundschule – Zeugen gesucht

Gegen 23 Uhr geriet dann in der Nähe der Grundschule am See ein Altpapiercontainer in Brand, die Ursache ist laut Polizei bisher ebenfalls unbekannt. Durch den Brand wurde der Container vollkommen zerstört, eine Mülltonne wurde ebenfalls beschädigt. Schaden: rund 350 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei der Polizei Salzgitter zu melden. In beiden Fällen laufen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer.