Böschungsbrände halten Wehren in Salzgitter auf Trab

Zwei Böschungsbrände innerhalb kurzer Zeit hielten die Feuerwehr am Montag auf Trab. Zunächst mussten die Helfer in der Not um 19.55 Uhr zur Straße „Am Salzgittersee“ ausrücken: Am Fußweg zwischen Altenheim und der Kattowitzer Straße hatte ein Gebüsch auf einer Fläche von rund 10 Quadratmetern...