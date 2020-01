Keine neuen Erkenntnisse im „Ehrenmord“-Prozess

Im Prozess um den mutmaßlichen „Ehrenmord“ von Lebenstedt hat es am Freitag keine neuen Erkenntnisse gegeben. Am 14. Verhandlungstag standen vor allem polizeiliche Ermittlungen auf der Tagesordnung. Die Sitzung des Schwurgerichts am Landgericht Braunschweig war kurz. Es wurden polizeiliche...