Am Freitagabend sind zwei Autos auf der Kreisstraße 33 bei Salzgitter-Bad zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Salzgitter-Bad: Mann lenkt in Gegenverkehr – Unfall

Weil ein 82 Jahre alter Mann mit seinem Ford Fiesta in den Gegenverkehr gefahren ist, hat es am frühen Freitagabend einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 33 zwischen Salzgitter-Bad und Haverlah gegeben. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Mann mit seinem Ford Fiesta in Richtung Haverlah, als er aus unbekannter Ursache leicht auf die Gegenfahrbahn lenkte – und dort mit einem entgegenkommenden VW Caddy zusammenstoß.

Die Fahrer blieben unverletzt

Dessen 52 Jahre alter Fahrer blieb unverletzt. Mannes kam. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von 9000 Euro.