Salzgitter. Der silberne Golf ist in Salzgitter-Bad gestohlen worden. In Salzgitter-Hohenrode wurde er wiedergefunden – brennend. Die Polizei sucht Zeugen.

Gestohlenes Auto geht in Salzgitter in Flammen auf

Ein gestohlener Golf ist am Samstagabend in Flammen aufgegangen: Wie die Polizei mitteilt, haben bislang unbekannte Täter einen grau-silbernen Golf in Salzgitter-Bad in der Nacht zu Samstag entwendet.

Das gestohlene Auto brannte

Das Auto wurde dann am Samstagabend gegen 22.20 Uhr in Salzgitter-Hohenrode wiedergefunden – allerdings brennend. Die Schadenshöhe beträgt zirka 2500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Zeugen- beziehungsweise Täterhinweise. Wer etwas gesehen hat, soll sich an die Polizei Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 wenden.