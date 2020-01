Salzgitteraner Bahnhof-Erlebnis überschattet Harz-Besuch

Wir waren auf dem Weg zum Bahnhof in der Früh. Es war kalt und noch dunkel. Wir trafen uns, etwa 30 Jungen, und wollten mit dem Zug nach Bad Harzburg und anschließend von Bad Harzburg nach Wernigerode marschieren. Unser Ziel war Schloss und Burg in Wernigerode. Aber zurück zum Bahnhof in...