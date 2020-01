Bürgerverein Steterburg paukt täglich mit Grundschülern

Das, was fünfmal in der Woche im Stadtteiltreff in Steterburg passiert, ist ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen mit viel Engagement viel auf die Beine stellen können. Denn von Montag bis Freitag sitzen fleißige Grundschüler in den Räumen des Treffs und lernen die deutsche Sprache. Nicht, weil sie jemand dazu zwingt – sondern weil sie es möchten und vor allem aber: Weil sie es können. Möglich macht dies der Bürgerverein Steterburg....