Salzgitters Polizei hatte es am Freitag mit Einbrüchen und einem Ladendiebstahl in größerem Stil zu tun.

Salzgitter. Ein Pistaziendiebstahl, ein Fahrer ohne Führerschein und diverse Einbrüche beschäftigen Salzgitters Polizei am Freitag.

Frauen stehlen 50 Tüten Pistazien in Salzgitter

Zu einem laut Polizei gewerbsmäßigen Diebstahl von Pistazien ist es am Freitag gegen 15 Uhr in einem Supermarkt in Salzgitter gekommen. Zwei Frauen (28 und 32 Jahre alt) versuchten, die Pistazien unter der Decke eines Kinderwagens aus dem Geschäft zu schmuggeln.

Während eine der Frauen ein paar Artikel an der Kasse bezahlen wollte, versuchte die andere Frau mit dem Kinderwagen die Filiale zu verlassen. Als sie von einer Mitarbeiterin gebeten wurde, die Decke, die über dem Kinderwagen lag, anzuheben, ergriffen beide Frauen die Flucht.

Diebinnen dürften Pistazien behalten – nach Bezahlung

Die Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf und konnten die beiden Diebinnen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigebn Diebstahl ein.

Die Pistazientüten durften die Frauen übrigens behalten, berichtet die Polizei - allerdings erst nachdem sie die Knabbereien und eine Vertragsstrafe vor Ort bezahlt hatten.

Kleinkraftrad-Fahrer dachte, er braucht keinen Führerschein

Ebenfalls am Freitag kontrollierte die Polizei gegen 13.45 Uhr den Fahrer eines Kleinkraftrades in der Marienbruchstraße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins ist.

Der Mann erklärte vor Ort, dass er gerade eine Fahrschule besuche, um seinen Führerschein zu bekommen. Dass er jedoch bereits für das Führen seines Kleinkraftrades, welches bis zu 50 km/h schnell sei, einen Führerschein benötige, hätte er nicht gewusst.

Diverse Wohnungseinbrüche am Freitag

Zu mehreren versuchten Wohnungseinbrüchen kam es laut Polizei Salzgitter ebenfalls am Freitag.

Zwischen 17.45 und 23 Uhr drangen Unbekannte in ein Familienhaus in der Bereler Straße in Salzgitter-Lesse ein, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Sie entwendeten mehrere Gegenstände.

Ebenfalls durch ein Fenster stiegen Täter zwischen 15 und 23 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Dornbusch in Salzgitter-Bad ein. Auch aus diesem Haus entkamen die Täter mit Beute.

Hauseigentümer überraschen Einbrecher – Fahndung erfolglos

Erfolglos blieben zwei Einbrecher um 19.50 Uhr in der Straße Fuhseaue im Lengeder Ortsteil Broistedt. Als die beiden Täter gerade versuchten, ein Fenster des Einfamilienhauses aufzuhebeln, wurden sie von den 31-jährigen Hauseigentümern überrascht. Die Täter ließen daraufhin sofort von ihrem Tatversuch ab und flüchteten zu Fuß.

Die beiden Männer werden als 175cm groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der beiden soll ein Brechwerkzeug bei sich geführt haben. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, konnte die Täter aber nicht fassen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen. red