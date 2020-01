Von Kleidung, Partys und Liebesbriefen

Die Identifikation der Schüler mit der eigenen Schule ist ihnen am wichtigsten, da sind sich die Mitglieder der Schülervertretung (SV) des Gymnasiums Salzgitter-Bad einig.

Als sie Anfang Herbst mit der Planung einer eigenen Schulkollektion begonnen haben, stand bloß das Grundgerüst einer Idee. „Es ist ein großer Sprung von einer Idee bis zu ihrer Umsetzung“, meint Jan Brüninghaus (16) von der Schülervertretung.

Die zehn Mitglieder, von den Klassenstufen 7 bis 12, arbeiten eng zusammen und wollten den Lehrern und Schülern etwas Neues bieten. Die Idee von einer eigenen Kollektion kam da gerade richtig und es ging an die Planung. Die wöchentlichen Treffen und außerschulischen Meetings wurden der Kleidung gewidmet und es kam auf die Zielstrebigkeit der Schülervertretung an. Konferenzen und Telefonate am Abend gehörten genauso zum Alltag wie die gewöhnliche Schulzeit.

Kurz vor Weihnachten war es endlich soweit und alle Schüler hatten die Gelegenheit, die Sachen einmal anzuprobieren, bevor es an die Bestellungen ging.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mehr als die Hälfte aller Schüler haben insgesamt mehr als 700 Artikel bestellt. Die Bestellungen gehen über personalisierte Pullis, Poloshirts und T-Shirts, alle mit dem Logo der Schule auf der Frontseite. Überall ist das Schullogo jetzt auf Kleidung in blau, rot, oder schwarz zu sehen und der Plan, die Schule zu repräsentieren, ist voll aufgegangen.

Zeit, sich auf diesem Erfolg auszuruhen, bleibt aber nicht. Die Schülervertretung kümmert sich noch um viel mehr. Regelmäßig stattfindende Saftpartys für die Schüler der 5. bis 7. Klassen sind immer wieder ein voller Erfolg.

So kurz vor dem Valentinstag am 14. Februar flattern in der Schule nicht nur Herzen, sondern für manche auch die kleinen Briefe, welche anonym von Schülern geschrieben und dann von der SV an die glücklichen Empfänger verteilt werden. Außerdem soll ein Projekttag zum Thema „Respekt“ auf die Beine gestellt werden.