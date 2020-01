Salzgitter-Bad. Im Bereich der Tiefgarage Marienplatz ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein Mülleimer durch ein Feuer beschädigt worden.

Mülleimer wird in Salzgitter-Bad durch Brand beschädigt

Schaden: mindestens 100 Euro, so die Polizei. Sie schließt nicht aus, dass das Feuer vorsätzlich verursacht wurde und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.