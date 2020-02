Ortsrat setzt auf zwei Gleise unter Brücke in Salzgitter-Bad

Vor allem Anträge und Anfragen beschäftigten den Ortsrat Süd am Mittwoch im „Kleinen Rathaus“. Längere Debatten blieben daher aus. So hat wird der Städtische Regiebetrieb (SRB) einem Beschluss der Politiker folgen und bis Monatsende drei Linden in der Lindenstraße in Ringelheim fällen. Weil in der...