Platzwunde nach Kopfstoß eines Mannes in Salzgitter-Bad

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag einem 23-jährigen Bekannten in der Innenstadt von Salzgitter-Bad ohne einen für diesen ersichtlichen Grund einen Kopfstoß in das Gesicht versetzt und ihm anschließend gegen ein Bein getreten. Das Opfer erlitt laut Polizei eine blutende Platzwunde im Gesicht und klagte über Schmerzen in dem Bein. Gegen den 24-jährigen Beschuldigten, der unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

