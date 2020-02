Drogenverkauf in Salzgitter – Mann spannte 16-Jährigen ein

Die Polizei in Salzgitter ist seit dem vergangenen Jahr dabei, Verteilerringe für Marihuana und vor allem sogenannte „Kräutermischungen“ in der Stadt auszuheben. Mehrere Beteiligte haben offenbar Namen genannt. In einem ersten Verfahren verurteilte das Landgericht Braunschweig am Montag einen 25 Jahre alten Salzgitteraner. Der Dealer hatte eingeräumt, in 30 Fällen über einen Jugendlichen kleine Mengen Marihuana verkauft und ihn für den Handel als „Läufer“ eingespannt zu haben. Das wertete die neunte große Strafkammer als gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln, als „Anstiftung“ eines Minderjährigen zum Drogenhandel sowie als Abgabe an Minderjährige. Im Normalfall hätte dem Angeklagten dafür eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren geblüht.

Doch weil alle Prozessbeteiligten einen minderschweren Fall sahen, wurde der Strafrahmen gemildert. Der nicht vorbestrafte 25-Jährige kam „gerade so“ mit einer zweijährigen Strafe davon, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, sagte Richterin Petra Bock-Hamel. Damit folgte die Kammer dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft.

Der Entscheidung ging eine Verständigung voran. Das Gericht sicherte dem Angeklagten eine bewährungsfähige Strafe zwischen 20 und 24 Monaten zu – im Gegenzug für ein glaubhaftes Geständnis.

Eingeräumt hat der 25-Jährige jedoch nur, was nötig war, glaubt die Strafkammer. „Das war dürftig. Auch echte Reue sehe ich nicht“, kritisierte deren Vorsitzende. Der Angeklagte hatte behauptet, er sei im Tatzeitraum April 2017 bis Mai 2018 selbst abhängig von Marihuana gewesen. Den Verteilerring über einen 16-Jährigen habe er aufgebaut, um seinen eigenen Konsum zu finanzieren. „Er war richtig drauf“, sagte seine Verteidigerin, die eine Strafe von 20 Monaten forderte.

Doch die Kammer hielt das für wenig glaubhaft. Sie geht davon aus, dass der junge Mann, der aus geordneten Verhältnissen stammt und auf dem Weg zum Bauingenieur ist, seinen Lebensstandard heben wollte.

Konkret räumte er ein, den Jugendlichen überredet zu haben, ihm Abnehmer für Gras zu besorgen – oder die Droge gleich an sie zu verkaufen. Der selbst abhängige Jugendliche habe einen kleinen Anteil für den eigenen Konsum behalten dürfen. Zweimal soll es Geschäfte auf Kommissionsbasis gegeben haben: Der Angeklagte verkaufte dem 16-Jährigen zweimal 75 Gramm der Droge, die der dann gewinnbringend weiterverkaufte.

Als der Jugendliche auspackte, kam man dem Angeklagten auf die Spur. Allerdings gab es neben der Aussage des Belastungszeugen keine konkreten Beweise gegen den Mann. Inzwischen schweigt auch der „Kronzeuge“, weil ihm selbst ein Verfahren droht.

Dabei befand sich der 25-Jährige in der Hierarchie des Handels in Salzgitter offenbar auf einer höheren Ebene, glaubt die Polizei. „Uns fehlt aber noch der Kopf darüber“, erklärte ein Kriminalbeamter vor Gericht. Im April 2019 durchsuchten die Ermittler insgesamt 16 Objekte. Zahlreiche Verfahren laufen bis heute. Andere Zeugen hätten davon gesprochen, der Angeklagte habe „sehr viel Geld“ gemacht. Konkreter belasteten sie ihn nicht.

Dabei war der 25-Jährige möglicherweise in den Handel mit „Kräutermischungen“ verstrickt. In der Gartenlaube der Freundin des Mannes entdeckten Polizeibeamte 41 Klemmleistenbeutel mit je einem Gramm der hochgefährlichen und unberechnbaren Mischungen. Dieses Verfahren läuft getrennt.

Das Gericht verpflichtete den 25-Jährigen zudem, monatlich Urinproben abzugeben, um nachzuweisen, dass er drogenfrei lebt, wie er behauptet. Zudem muss er 900 Euro an die Salto Suchthilfe in Salzgitter zahlen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.