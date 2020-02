Platz in Salzgitter für Kinder, die aus dem Rahmen fallen

Tim ist 12 Jahre alt, blond, niedlich und macht seinen Lehrern das Leben zur Hölle. Er stört den Unterricht, beißt seine Mitschüler oder verletzt sich selbst, wenn er nicht mehr weiter weiß. Unterricht mit ihm ist nicht möglich. Daher hat er schon mehrere Schulwechsel hinter sich. Kinder wie Tim sind gut aufgehoben im schulischen Klinikum des Elisabethstifts am Schäferstuhl. Dort kommen sie erst einmal aus ihrer Umgebung heraus und lernen, mit ihren Impulsen umzugehen.

Leiter der Einrichtung ist Christian Wendt, er sitzt mit der Schulbeauftragten Jana Skrcypczak in einem Büro in dem Fachwerkkomplex mit der tollen Aussicht. Sie bemühen sich um die Kinder, die aus dem Rahmen fallen. Das schulische Klinikum ist eine Einrichtung der Jugendhilfe und übrigens weder Klinikum noch Schule. Es unterliegt sowohl Landesgesetzen (was Schule betrifft), als auch Bundesgesetzen (Jugendhilfe), was den Umgang mit Fällen wie Tim nicht leichter macht.

Die Auffälligkeiten der Kinderkönnen etwa durch Erkrankungen auftreten oder wegen psychosozialer Schwierigkeiten – etwa aufgrund von zerrütteten Elternhäusern oder erkrankten Eltern. Die Kinder haben gemeinsam, dass sie nicht beschulbar sind. In der Regel sind sie zwischen sechs und 14 Jahren alt, wenn sie ins schulische Klinikum kommen, häufig handelt es sich um Jungen, die auch bereits eine Schulwechsel-Karriere oder Psychiatrie-Erfahrungen hinter sich haben. Die Diagnosen: Depressionen, Angst, aggressiv-verweigerndes Verhalten, Aufmerksamkeitsstörungen, Autismus. Das Ziel: Sie wieder in einer Schule zu integrieren.

22 Kinder aus der Region und darüber hinaus werden hier derzeit betreut, 15 bis 16 davon vollstationär, sagt Skrcypczak. „Der Bedarf ist hoch – wir könnten noch ein bis zwei Standorte aufmachen“, sagt Wendt. „Wir haben immer mehr Anfragen, als wir bedienen können.“ Wichtig ist ihm allerdings, dass so ein Standort überschaubar bleibt, in kleineren Gruppen kann man besser bei der Symptomatik arbeiten: Die Kinder sind auffällig, was ihr sozial-emotionales Verhalten angeht, große Gruppen wären da kontraproduktiv.

Gerade für Mädchen, die dazu neigen, sich zurückzuziehen und sich anzupassen, sei das Milieu gut geeignet, betont Wendt. Die Kinder erhalten hier eine Tagesstruktur, es wird zusammen gegessen und gelesen oder gespielt – und erzählt. „Lob ist ein unglaublicher Antrieb für jede Entwicklung“, weiß Wendt.

Tim kann Verlieren nicht ertragen. Deshalb ist ihm allein nur der Gedanke, ein Spiel zu spielen, unerträglich. Er hat schon einmal sein Gesicht an einem Brandschutzteppich aufgerieben, seinen Kopf an die Wand geschlagen oder sich eingekotet, um das klarzustellen. „Es gibt Kinder, die essen ihre Schulbücher auf“, verdeutlicht Wendt. Andere gehen nicht zur Schule, weil sie glauben, auf ihre Mutter aufpassen zu müssen.

Schulen sind mit dem Problem schlicht überfordert, weiß Skrcypczak. „Schule hat andere Aufgaben“, stellt sie klar. Dennoch gibt es im schulischen Klinikum auch Arbeitsphasen mit schulischem Material. „Jeder, wie er kann“, sagt Wendt.

Elf Mitarbeiter kümmern sich um die betreuten Kinder, die in der Einrichtung Lernzimmer, Gruppenzimmer, aber auch Ecken für sich vorfinden. Ein halbes bis drei Jahre werden sie hier betreut, lernen Sozial- und Arbeitsverhalten oder erstmal nur, still sitzen zu bleiben – oder kurz nach draußen zu gehen, wenn sie merken, dass es in ihnen rappelt. „Sie lernen, sich zu äußern und sich selbst zu helfen – und zu fühlen, was sie brauchen“, betont Wendt.

„Wir haben andere Möglichkeiten als Schule“, sagt er. Der andere Ansatz lautet: Was braucht das Kind? „Manchmal ist die Veränderung der Umstände bereits heilsam“, informiert Wendt, und manchmal sei es schon die Wohngruppe, die einen positiven Einfluss habe. Die schrittweise Veränderung wird in drei Phasen aufgeteilt, die die Kinder an einer Tafel auch ablesen können: Eine Liste ihres Erfolges.