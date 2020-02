Schlägerei in Salzgitter: 24-Jähriger verliert Zahn

Salzgitter-Bad. Am frühen Samstagmorgen eskalierte in Salzgitter-Bad ein Streit zwischen zwei Männern. Ein dritter Mann mischte sich ein – und landete in Gewahrsam.

Alles begann mit einem Streit – und endete mit einer Körperverletzung. Wie die Polizei berichtet, musste ein 24-Jähriger am frühen Sonntagmorgen nach einem Schlag ins Gesicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Einen anderen Mann nahm die Polizei in Gewahrsam.

Körperverletzung in Salzgitter: 24-Jähriger verliert Zahn

Demnach war der 24-jährige Salzgitteraner gegen 4.50 Uhr in der Nidieral Bar auf der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad mit einem 25-Jährigen – ebenfalls aus Salzgitter – in Streit geraten. Der 25-Jährige schlug dem jüngeren Mann daraufhin ins Gesicht und traf ihn so, dass er einen Zahn verlor. Rettungskräfte brachten ihn in ein Braunschweiger Krankenhaus.

30-Jähriger besucht nach Platzverweis Polizeidienststelle – und landet in Gewahrsam

Doch damit nicht genug: „Während der Sachverhaltsaufnahme störte ein 30-jähriger, stark alkoholisierte Mann aus Salzgitter die Maßnahmen der Polizei“, heißt es im Polizeibericht. Er hatte 2,53 Promille. Die Beamten sprachen gegen den 30-Jährigen einen Platzverweis aus. Das wollte er offenbar nicht auf sich sitzen lassen – und besuchte kurz darauf die Dienststelle der Polizei. Weil er sich dort, so die Ermittler, „in ungebührlicher Weise“ verhielt, bekam er einen zweiten Platzverweis ausgesprochen. Auch den wollte der 30-Jährige nicht akzeptieren – sodass die Polizei in schließlich in Gewahrsam nahm. feu